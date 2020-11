Alegeri SUA 2020. Victoria lui Joe Biden, certificata si in Pennsylvania. Un nou esec major pentru Donald Trump

Acest lucru reprezinta un nou esec pentru Donald Trump dupa validarea in ziua precedenta a victoriei rivalului sau democrat in Michigan, potrivit AFP.Responsabilul de alegerile pentru Pennsylvania, Kathryn Boockvar, "a validat astazi rezultatele", a scris pe Twitter Tom Wolf, guvernatorul democrat al Statului.El a precizat ca a semnat imediat certificatul care confirma victoria lui Joe Biden si a colegei sale Kamala Harris in acest stat din nord-est care a avut 20 de mari electori.Joe Biden are obtine un total de 306 de mari electori, cu mult peste cei 270 necesari investirii in functia de presedinte al SUA.