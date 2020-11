Alegeri SUA: Comitatele din Winskonsin au incheiat renumararea voturilor, avantajul lui Biden reconfirmat

Renumararea voturilor s-a incheiat duminica in comitatul Dane, la cateva zile dupa cea din Milwaukee.Fiecare renumarare a voturilor a produs putine schimbari in defalcarea finala a celor peste 800.000 de voturi exprimate in acest stat.In final, avantajul lui Biden asupra lui Trump in Wisconsin a crescut cu 87 de voturi.Potrivit legii din Wisconsin, Donald Trump a trebuit sa achite factura pentru renumararea partiala, echipa sa de campanie platind 3 milioane de dolari pentru aceasta.Presedintele in exercitiu american nu recunoaste victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, ale carui rezultate il indica pe acesta drept castigator.CITESTE SI: