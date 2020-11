Alegeri SUA: Joe Biden il numeste pe Ron Klain sef de personal si asistent al presedintelui Statelor Unite

Ron Klain, 59 de ani, este unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Joe Biden. El si-a inceput activitatea pentru Partidul Democrat in 1989.Klain a fost un critic acerb al modului in care presedintele republican Donald Trump a gestionat pandemia noului coronavirus. Este de asteptat ca noul sef de personal sa fie o figura-cheie in raspunsul pe care Joe Biden il va aduce crizei sanitare pe care o traverseaza America "Ron a fost de nepretuit pentru mine de-a lungul multor anilor in care am lucrat impreuna", a spus Joe Biden despre Klain, care i-a fost sef de cabinet in perioada in care a detinut functia de vice-presedinte al SUA."Experienta indelungata si diversa a lui Ron Klain si capacitatea de a colabora cu oameni din tot spectrul politic este exact ceea ce am nevoie pentru un sef de personal la Casa Alba cand ne confruntam cu acest moment de criza si aducem tara din nou impreuna", a adaugat presedintele ales al SUA.Intr-o declaratie, Ron Klain s-a referit la aceasta numire drept "onoarea unei vieti".Citeste si: Demnitari din Pentagon: "Donald Trump se comporta ca un dictator". Cum a reactionat mediul militar din SUA dupa ce presedintele l-a demis pe ministrul Apararii pe Twitter Presedintele democrat Barack Obama l-a insarcinat la un moment dat pe Ron Klain sa gestioneze amenintarea unui virus letal, aminteste Reuters. In 2014, Obama l-a numit pe Klain coordonatorul Casei Albe pentru Ebola , dupa ce un focar aparut in Africa de Vest a ucis mii de persoane in intreaga lume. In total, doar 11 persoane au fost tratate in SUA pentru acest virus si doua au murit.Citeste si: