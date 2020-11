Americanii danseaza de bucurie in strada, dupa anuntul victoriei lui Joe Biden

Jubilation is the word to describe the state Washington D.C. is in right now! pic.twitter.com/00b2MPMFLu - Jonathan Capehart (@CapehartJ) November 7, 2020

Crowd is growing very fast here at the White House pic.twitter.com/evtcaaObw9 - Josh Lederman (@JoshNBCNews) November 7, 2020

Majoritatea sunt tineri, canta si danseaza de bucurie, iar unii dintre ei plang de fericire.In Washington multimi mari de oameni s-au adunat in fata Casei Albe, unde se afla familia lui Trump, in timp ce acesta a plecat la golf.Si la New York, unde a fost o zi insorita, oamenii au iesit pe strazi, dansand, fluturand steaguri americane, claxonand si lovind in oale pentru a sarbatori.