Avioane militare ale Chinei au intrat in spatiul aerian al Taiwanului. Statele Unite au cerut Beijingului sa puna capat acestei presiuni

"Indemnam Beijingul sa inceteze presiunea sa militara, diplomatica si economica asupra Taiwanului si sa se angajeze, in schimb, intr-un dialog semnificativ cu reprezentantii alesi in mod democratic din Taiwan", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price.Opt bombardiere si patru avioane de vanatoare au patruns in partea de sud-vest a zonei de identificare a apararii aeriene a insulei, iar fortele aeriene taiwaneze au desfasurat rachete pentru a "monitoriza" aceasta incursiune, conform informatiilor furnizate de ministerul apararii din Taiwan. China , care pretinde ca Taiwanul este un teritoriu ce ii apartine, a efectuat zboruri aproape zilnice in ultimele luni deasupra apelor dintre partea de sud a Taiwanului si Insulele Pratas din Marea Chinei de Sud, controlate de Taiwan.Saptamana trecuta China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo.Ministerul chinez de Externe a declarat ca cele 28 de persoane carora le-au fost impuse sanctiuni "au planificat, promovat si executat o serie de actiuni nebunesti care au intervenit grav in afacerile interne ale Chinei, au subminat interesele Chinei, au jignit poporul chinez si au perturbat grav relatiile China-SUA", a declarat ministerul intr-un comunicat.Cu doar cateva zile inainte, Pompeo declarase ca actiunile guvernului chinez impotriva uigurilor si a altor minoritati musulmane din regiunea Xinjiang constituie un "genocid" si "crime impotriva umanitatii".Totusi, la inceputul acestui an, Departamentul de Stat a anuntat anularea vizitei in Taiwan a ambasadoarei americane la ONU , Kelly Craft, o vizita ce ar fi iritat puternic Beijingul.