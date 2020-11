Avocatii presedintelui vor sustine o conferinta de presa la Philadelphia. Trump a plecat sa joace golf in Virginia

Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a ajuns duminica la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul sef al statului continua, relateaza CNN.Trump a anuntat pe Twitter ca va avea loc "o mare conferinta de presa" in Philadelphia, la Four Seasons Total Landscaping, care este o companie de gradinarit, si de aceea nu se stie daca presedintele republican a gresit sau daca intr-adevar conferinta de presa va avea loc acolo.Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden , continua sambata sa-l devanseze pe Trump in plin proces de numarare a voturilor in patru state: Nevada, Georgia, Arizona si Pennsylvania, acest ultim stat fiind si "premiul" cel mai ravnit, cu 20 de mari electori in Colegiul Electoral, si pe care, daca il castiga, Biden devine presedintele SUA.Nu se stie nici care este scopul conferintei de presa organizata de avocatii lui Trump, care tot sambata dimineata a scris un alt tweet in care denunta fara dovezi ca zeci de voturi care au ajuns ilegal - potrivit spuselor sale - in Pennsylvania au inclinat balanta in favoarea lui Biden.