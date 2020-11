Media din SUA anunta ca Biden a castigat in final scrutinul cu 306 electori, iar Trump are doar 232

Presedintele ales Joe Biden a fost declarat invingator in Georgia (16 electori), iar Donald Trump in Carolina de Nord (15 electori), au precizat media citate, printre care CNN si NBC.Joe Biden este primul democrat care castiga votul din Georgia in ultimii 28 de ani.In Georgia voturile se renumara manual, iar in prezent exista o diferenta de 14.000 de voturi, motiv pentru care se considera ca Biden va castiga.Rezultatul din Colegiul Electoral va fi acelasi ca in 2016, cand Trump, candidatul republican, a obtinut 306 electori si a invins-o pe Hillary Clinton Trump a numit rezultatul din 2016 una dintre cele mai mari victorii din istoria moderna si o victorie "zdrobitoare".De data aceasta, Trump sustine ca alegerile au fost "fraudate" si refuza sa-si recunoasca infrangerea, revendicand victoria pentru el insusi.In ceea ce priveste votul popular, Biden il conduce pe Trump cu circa 77,9 milioane de voturi la 72,6 milioane. In 2016, Trump a terminat in urma lui Clinton cu mai multe milioane de voturi.CITESTE SI