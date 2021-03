Joe Biden a numit doua femei la conducerea unor comandamente militare

General in cadrul fortelor aeriene, Jacqueline Van Ovost, singura femeie cu rang de general cu patru stele, cel mai inalt din armata americana, a fost nominalizata la conducerea transportului logistic (Transcom). General cu trei stele in armata terestra, Laura Richardson a fost aleasa sa conduca Comandamentul Sud (Southcom), care acopera America Centrala si America Latina, si urmeaza sa obtina a patra stea.Daca numirea lor va fi confirmata de Senat, Jacqueline Van Ovost si Laura Richardson vor calca pe urmele lui Lori Robinson, prima femeie la conducerea unui comandament militar (Northcom), in retragere din 2018."Fiecare dintre aceste doua femei a facut cariera dand dovada de competente, integritate si simt al datoriei de ne-egalat", le-a prezentat presedintele Biden intr-o scurta alocutiune la Casa Alba "Astazi este Ziua Internationala a Femeii si trebuie sa vedem si sa recunoastem realizarile acestor doua femei pioniere ", a adaugat Biden.Armata americana are 11 comandamente militare, toate conduse de generali cu patru stele, care in SUA au aproape rang de ministru.Luna trecuta, New York Times a dezvaluit ca numirile acestor doua femei au fost decise anul trecut de Pentagon , dar ca anuntul a fost amanat pana dupa alegerile prezidentiale din noiembrie, deoarece fostul ministru al apararii, Mark Esper, era ingrijorat de faptul ca presedintele Donald Trump nu va aproba aceste alegeri pentru ca era vorba de femei.