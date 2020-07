Biden anunta ca SUA ar reveni in cadrul OMS in ''prima zi'' a presedintiei sale

"Americanii sunt mai in siguranta atunci cand America se angajeaza sa consolideze sanatatea globala. In prima zi a presedintiei mele, ma voi alatura OMS si voi reafirma leadership-ul nostru mondial", a declarat candidatul democrat la Casa Alba.Retragerea Statelor Unite din OMS va intra in vigoare la 6 iulie 2021, la un an dupa notificarea oficiala de marti, ceea i-ar acorda lui Joe Biden posibilitatea de a o anula in cazul venirii sale la Casa Alba, in ianuarie 2021.