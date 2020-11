Biden ar putea reveni asupra retragerii militare americane din Germania a lui Trump

Aproximativ 6.400 dintre cei 34.500 de militari americani stationati in prezent in Germania urmeaza sa fie repatriati, iar alti 5.600 urmeaza sa fie repozitionati in Belgia si Italia, state membre NATO Insa noul presedinte american ar putea reveni - cel putin partial - asupra acestei retrageri.Fostul numar trei la Pentagon , Michele Flournoy - care se preconizeaza ca ar urma sa fie secretarul Apararii al viitoarei administratii Biden - a prezis acest lucru intr-o conferinta de presa in august.Intrebata despre acest plan al retragerii trupelor americane din Germania, ea a subliniat atunci, la Aspen Security Forum, ca "daca vom avea o noua administratie, primul lucru pe care-l va face va fi sa reexamineze pozitia militara in lume"."Sper ca (planul lui Trump) sa nu fie implementat complet, pentru ca nu este in interesul strategic al Statelor Unite si este un lucru foarte rau pentru relatiile noastre cu Alianta" Nord-Atlantica, adauga ea atunci.Citeste si:Mark Esper a justificat aceasta desfasurare a trupelor din Germania drept necesara din punct de vedere strategic, cu scopul de a descuraja Rusia , insa Donald Trump l-a contrazis imediat, subliniind ca aceasta retragere are drept cauza refuzul Germaniei de a "plati mai mult"."Ne-am saturat sa fim fraieri", declara miliardarul republican. "Ne reducem fortele pentru ca ei (germanii) nu platesc. Este simplu", tuna el la 29 iulie.Michele Flournoy, prezentata drept femeia care avea sa conduca prima armata din lume inca din 2016, daca Hillary Clinton avea sa invinga in alegerile prezidentiale de atunci, aprecia ca "asta n-are niciun sens".Redesfasurarea de catre Trump a trupelor americane din Germania "a fost perceputa ca un fel de pedeapsa, care consolideaza, din nefericire, discursul in Europa al celor care spun ca nu pot conta pe Statele Unite, ca noi nu acordam valoare NATO", isl exprima ea regretul.Alta consiliera a lui Joe Biden, Kathleen Hicks, a criticat in mod deschis planul retragerii militare americane din Germania, care "este in beneficiul adversarilor (Americii)", intr-un editorial publicat in august de site-ul The Hill.Citeste si:Aceste decizii "vor afecta securitatea nationala si bugetul Statelor Unite timp de ani de zile", avertiza Kathleen Hicks, o cercetatoare la Center for Strategic and International Studies (CSIS).Mark Esper a dat asigurari ca militarii americani stationati permanent in Germania urmeaza sa fie inlocuiti prin rotatie cu unitati la fel de disuasive, insa Hicks avertiza ca aceste miscari de trupe au "sa coste scump"."Mutarea a 11.900 de militari, a familiilor lor si a echipamentului lor si cautarea unor noi locuri pentru a-i caza, a le da de munca si a-i antrena va costa si mai multi bani", preciza ea.Kathleen Hicks a fost numita marti la conducerea echipei democrate de coordonare a tranzitiei la Departamentul american al Apararii.Germania, care gazduieste mai multi militari americani decat orice alta tara europeana - o mostenire a ocupatiei aliate dupa al Doilea Razboi Mondial -, se grabeste sa dea pagina trump.Oficialul german insarcinat cu relatiile transatlantice Peter Beyer evoca, intr-un interviu acordat in septembrie AFP, planul retragerii militare americane din tara sa."Eu nu cred ca o administratie Biden ar inversa complet acest plan, dar ma indoiesc ca l-ar continua cu aceeasi vehementa", declara el.Michele Flournoy nu a precizat daca este in favoarea unei ramaneri in Germania a tuturor fortelor americane, insa evoca o redesfasurare a anumitor forte catre Europa de Est."Sunt intru totul in favoarea reexaminarii pozitiei noastre (militare) in Europa si imbunatatirii ei", declara ea."Poate ca avem nevoie de mai multi oameni in tarile baltice, in Polonia si in Romania", aprecia Michele Flournoy.Citeste si: