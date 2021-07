Joe Biden avertizeaza companiile americane: Marele pericol care vine din China impotriva Statelor Unite VIDEO

Astfel, asiaticii vor sa controleze mult mai mult centrul financiar din Hong Kong , periclitand activitatea celor 282 de firme ale SUA locale.Ingrijorarile administratiei de la Washington sunt referitoare la faptul ca China are capacitatea de a obtine date despre companiile americane stocate pe serverele din Hong Kong, potrivit FT Mai mult decat atat, temerile din Statele Unite s-au intensificat recent, dupa adoptarea de catre China a unei legi prin care Beijing-ul va contracara sanctiunile americane. Aceasta prevede ca persoanele sau entitatile implicate in luarea unor masuri discriminatorii contra companiilor sau cetatenilor chinezi, vor fi incluse pe o lista neagra de sanctiuni.In aceasta saptamana, administratia Biden va emite un aviz de afaceri, pentru companiile autohtone, in legatura cu Hong Kong-ul si derularea afacerilor in aceasta zona a lumii.Unii oficiali americani sunt ingrijorati ca acest avertisment va descuraja companiile americane sa functioneze in acest centru financiar important al lumii.Trebuie mentionat faptul ca la Hong Kong, Camera Americana de Comert are mai mult de 1.200 de membri, iar 282 de companii din SUA isi au sediul general aici, in 2020. Casa Alba si Departamentul de Stat au refuzat sa comenteze actiunile iminente legate de Hong Kong. Marti, aministratia Biden a actualizat un avertisment, pe care l-a emis Donald Trump , privind riscurile juridice ale companiilor americane care fac afaceri in provincia chineza Xinjiang.