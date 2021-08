Biden dă lovitura în SUA: America duduie motoarele economiei ca-n vremea lui Kennedy, Carter și Johnson

Astfel, produsul intern brut al SUA a avansat cu 1,59% în primul trimestru din 2021, sub conducerea noi administrații a lui Biden, depășind cifrele obținute de Donald Trump George Bush sau Ronald Reagan. Doar Lyndon Johnson (creșterea PIB-ului de 2,11%), Jimmy Carter (1,94%) și John F. Kennedy (1,7%) au reușit un avans mai mare decât actualul președinte, potrivit Business Insider Guvernul american a comunicat că economia Statelor Unite a crescut cu o rată anuală de 6,5%, în al doilea trimestru din 2021, fiind cel mai mare salt al PIB-ului din 2003 încoace.Președintele Joe Biden a salutat cifrele oficiale privind datele economice, printr-un mesaj postat pe Twitter , meționând că avansul PIB-ului reprezintă ”cea mai mare creștere pe primul semestru din ultimele patru decenii”.Fostul lider de la Casa Albă, Donald Trump a avut cel mai slab nivel al PIB-ului (0,56%) de la începutul mandatului său, comparativ cu toți ceilalți președinți din epoca modernă a Statelor Unite.Cu alte cuvinte, în 2021 America își duduie la maximum motoarele economiei sub conducerea administrației Biden, care a beneficiat masiv de revenirea Statelor Unite din acest an. Președintele a preluat mandatul la doar câteva săptămâni după ce primul vaccin împotriva COVID-19 a primit autorizația de punere pe piață.Lansarea vaccinării în masă a americanilor a permis țării să își redeschida rapid afacerile, generând creștere economică.Casa Albă se află în prezent în pragul adoptării unui pachet de măsuri legate de dezvoltarea infrastructurii din Statele Unite , în valoare de 1 trilion de dolari. Acesta este văzut de experți ca o investiție pe termen lung.