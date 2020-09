Biden face o noua gafa si anunta ca 200 de milioane de americani au murit din cauza COVID-19 in SUA

Joe Biden: "It's estimated that 200 million people will die, probably by the time I finish this talk."



"Daca Donald Trump isi atinge scopul, in conditiile complicatiilor din cauza covid-19, larg subestimate, probabil ca 200 de milioane de americani vor muri, potrivit estimarilor, in momentul in care voi termina acest discurs", a declarat fostul vicepresedinte american, in contextul in care bilantul epidemiei se apropia de 200.000 de morti si 6,7 milioane de imbolnaviri.In prezent, in Statele Unite traiesc 328 de americani.In iunie, el declara ca 120 de milioane de americani au murit din cauza noului coronavirus. Bilantul in America atingea atunci de 120.000 de morti."Daca a spus deja un lucru atat de groaznic de prost, atunci este mai mult decat o greseala", ii replica Donald Trump, care nu duce lipsa de "fake news" si erori de tot felul.Biden este creditat in prezent creditat cu o victorie in alegerile de la 3 noiembrie.Inainte de aceasta noua gafa, candidatul democrat a criticat dur politica rivalului sau in domeniul sanatatii."In momentul celei mai grave crize sanitare mondiale din istorie, Donald Trump s-a dus la Curtea Suprema pentru a retrage asigurarea din sistemul de sanatate a zeci de milioane de familii", a denuntat el, referindu-se la cererea adsministratiei Trump de invalidare a Obamacare.Joe Biden, in varsta de 77 de ani, este un obisnuit al gafelor.In mai 2020, el aprecia ca un alegator afroamerican care nu se hotaraste sa aleaga intre el si Trump "nu este de culoare".Bilantul mortilor din cauza covid-19 se apropie luni de 200.000 de decese in Statele Unite - un nivel care a fost evocat drept un varf in martie, relateaza Reuters.Potrivit Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universitatea Washington , Statele Unite ar putea inregistra 378.000 de morti pana la sfarsitul anului, oar bilantul zilnic ar putea creste - in decembrie - la 3.000 de morti din cauza covid-19.Directorul Institutului National de Boli Alergice si Infectioase Anthony Fauci declara la sfarsitul lui martie, pentru CNN, ca epidemia s-ar putea solda cu 100.000 pana la 200.000 de morti in Statele Unite.Criticat dur din cauza modului in care gestioneaza pandemia, care a cauzat un soc economic, presedintele american Donald Trump, care candideaza la al doilea mandat in noiembrie, este devansat in intentiile de vot de catre rivalul sau democrat.Trump a minimalizat cu regularitate pericolul virusului si a pus la indoiala avertismentele expertilor stiintifici cu privire la purtarea mastii de protectie, redeschiderea scolilor si intreprinderilor sau calendarul vaccinarii.El anunta recent ca cel putin 100 de milioane de doze ale unui vaccin impotriva covid-19 ar putea sa fie distribuite in Statele Unite pana la sfarsitul anului..Directorul Centrelor americane de Prevenire si Controlul Bolilor (CDC) a anuntat, in audieri in Senat, ca un vaccin urmeaza sa fie disponibil in cantitate mare abia "la sfarsitul celui de-al doilea trimestru, in trimestrul trei in 2021".