Joe Biden, dupa summitul cu Putin: "Consecintele vor fi devastatoare pentru Rusia daca opozantul rus Alexei Navalnii va muri" VIDEO

Biden a facut aceste declaratii in conferinta de presa sustinuta separat dupa intalnirea avuta miercuri cu Putin de la Geneva, relateaza agentiile internationale de presa. Discutiile de la vila La Grange din Geneva au durat mai putin de patru ore - mult mai putin decat se asteptau consilierii lui Biden. Putin, in varsta de 68 de ani, l-a numit pe Biden , in varsta de 78 de ani, un partener constructiv si experimentat si a spus ca vorbesc "aceeasi limba", dar a adaugat ca nu a existat o prietenie, ci mai degraba un dialog pragmatic despre interesele celor doua tari.Biden a declarat ca i-a "spus presedintelui Putin ca avem nevoie de niste reguli de baza pe care sa le respectam cu totii", adaugand: "Am facut ceea ce am venit sa fac". Programarea unor conferinte de presa separate a insemnat ca nu a existat nimic din jovialitatea care a insotit intalnirea din 2018 in Helsinki dintre Putin si predecesorul lui Biden, Donald Trump , cand Putin i-a oferit lui Trump o minge de fotbal. De asemenea, acum nu a existat nicio masa comuna, remarca Reuters.Putin, care a fost primul care a facut declaratii ziaristilor, a declarat ca intalnirea a fost constructiva, s-a desfasurat fara ostilitate si a aratat dorinta celor doi lideri de a se intelege reciproc