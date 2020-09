Biden, increzator inaintea primei dezbateri ca va face fata "minciunilor" si "atacurilor" lui Trump

'Va fi dificil', a recunoscut fostul vicepresedinte, intr-un interviu difuzat de canalul MSNBC.'Ma astept la atacuri directe, in primul rand atacuri personale, asta este tot ce stie sa faca', a anticipat Biden din partea presedintelui actual.'El nu stie cum sa discute fapte. Nu este atat de inteligent. Nu stie mare lucru din politica externa sau din politica interna. Nu cunoaste detaliile', a continuat democratul.In consecinta, 'vor fi in principal atacuri personale si minciuni', a adaugat el.Experimentatul politician democrat, in varsta de 77 de ani, il va infrunta marti seara pentru prima data in direct pe presedintele republican, pe care a promis sa-l indeparteze de la Casa Alba.Cei doi candidati se vor mai intalni in alte doua dezbateri inaintea scrutinului din 3 noiembrie.Printre sustinatorii lui Biden exista insa temerea ca fostul vicepresedinte, inclinat spre gafe si deparaje, s-ar putea clatina in aceste dueluri televizate sub retorica agresiva a miliardarului republican.Trump insusi ironizeaza constant lipsa de dinamism a rivalului sau, pe care l-a supranumit 'Joe Adormitul', sugerand chiar o forma de senilitate a acestuia.'Oamenii stiu ca presedintele este un mincinos', a subliniat Biden.'Nu este ca si cum ar fi o surpriza. Eu sunt pregatit sa merg si sa explic de ce cred ca el a esuat si de ce cred ca propunerile mele ii vor ajuta pe americani si economia americana si ne vor intari securitatea pe scena internationala', a adaugat candidatul democrat.