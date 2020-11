Biden intentioneaza sa-l nominalizeze secretar de Stat pe Antony Blinken, sustinator al multilateralismului

Antony Blinken, in varsta de 58 de ani, este unul dintre principalii consilieri ai lui Joe Biden in domeniul politicii externe si a fost numarul doi la Departamentul de Stat in timpul lui Barack Obama, in timp ce Hillary Clinton conducea afacerile externe.The New York Times (NYT) si Bloomberg scriu ca presedintele ales urmeaza sa anunte aceasta nominalizare marti.Un sustinator aprig al multilateralismului, un francofon si un francofil, Antony Blinken ar urma sa-i succeada lui Mike Pompeo, secretarul de Stat al lui Donald Trump , un sustinator al "presiunii maxime" asupra Iranului si al unei politici fara concesii fata de China Joe Biden urmeaza sa-si prezinte marti primele nominalizari in viitorul Guvern, continuand sa-si construiasca echipa cu doua luni inainte de investire, in pofida incercarilor lui Donald Trump de a rasturna rezultatul alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie."Veti vedea primele nominalizari in Guvernul presedintelui als marti", a anuntat la postul ABC Ron Klain, viitorul secretar general al Casei Albe.El nu a vrut sa spuna despre ce portofolii este vorba si nici nume."Sa asteptam ca presedintele ales sa o facael insusi, marti", inainte de Thanksgiving, a indemnat el.Joe Biden a numit deja mai multi consilieri apropiati la Casa Alba , insa suspansul continua cu privire la Guvernul sau care va trebui "sa reprezinte America ", feminizat si divers.