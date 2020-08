Biden nu se va prezenta personal pentru a accepta nominalizarea la conventia democrata

''Dupa consultari cu oficiali si experti din domeniul sanatatii publice, care au evidentiat agravarea pandemiei de coronavirus '', organizatorii conventiei Partidului Democrat (17-20 august) au explicat ca au luat aceasta decizie."Vorbitorii din cadrul conventiei, inclusiv vicepresedintele Biden, nu se vor deplasa la Milwaukee pentru a proteja sanatatea publica", au scris ei intr-un comunicat.Joe Biden isi va sustine discursul pentru a-si oficializa candidatura din statul Delaware, unde locuieste, au precizat ei. Ora si locul vor fi dezvaluite ''mai tarziu''. Premiera istorica, prin aceasta decizie conventia devine complet virtuala.Rivalul sau, presedintele Donald Trump , a declarat miercuri ca intentioneaza sa-si sustina discursul de acceptare a nominalizarii republicane la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie de la Casa Alba, fara sa participe la conventia republicana.Conventiile marcheaza, de obicei, inceputul oficial al campaniei electorale, cand mii de oameni vin sa asiste la discursurile candidatilor si ale sustinatorilor acestora, transmise in direct pe toate marile canale de televiziune.Noul coronavirus, care a ucis peste 156.000 de persoane in Statele Unite, a perturbat complet campania electorala, facand deja imposibil orice miting electoral.In pofida acestei campanii in surdina, desfasurate mai ales de la domiciliul sau din Wilmington, Delaware, Joe Biden, 77 de ani, il devanseaza pe Donald Trump, in varsta de 74 de ani, in sondaje.Presedintele republican dispune de un ''podium'' privilegiat cu discursurile sale la Casa Alba. Insa acesta din urma a fost puternic criticat pentru gestionarea pandemiei si organizarea de mitinguri si calatorii in plina criza, unde a aparut de cele mai multe ori fara sa poarte masca.Marile discursuri democrate vor fi transmise in fiecare seara intre orele 21:00 si 23:00, intre 17 si 20 august, au precizat organizatorii, in timp ce in timpul zilei, americanii vor putea interveni prin videoconferinta "in toata tara"."Aceasta conventie ''neconventionala'' il va lansa pe Joe Biden spre victorie in noiembrie", a declarat directorul organizarii conventiei democrate, Joe Solmonese.