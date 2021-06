Mizele vitale ale intalnirii Biden-Putin: cele mai sensibile subiecte care vor fi abordate in timpul summit-ului de la Geneva ANALIZA

Analistii considera ca summit-ul din Elvetia este o sansa pentru cei doi lideri de a stapani, in urmatorii patru ani, relatia dificila dintre SUA si Rusia . Chiar daca asteptarile celor doua parti nu sunt foarte mari, se spera totusi la nivel declarativ ca intalnirea sa aduca mai multa stabilitate si predictibilitate in abordarile lor pe plan international.Expertii au avansat mai multe subiecte care vor tine capul de afis al agendei convorbirilor dintre Biden si Putin.Va prezentam mai jos cateva dintre acestea, asa cum au fost ele detaliate intr-o analiza aparuta in NPR Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate nationala al SUA, a declarat ca Statele Unite spera ca la summit cei doi presedinti sa vina cu ideea unei "stabilitati strategice". La randul sau, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca "cel mai importrant subiect al intalnirii il reprezinta stabilitatea strategica".Aceasta sintagma se refera de fapt la mentinerea unui echilibru de putere al celor mai mari doua puteri nucleare ale lumii, pentru a preveni inceperea unui conflict. Aceasta problema include tratatul de control al armelor New START, pe care SUA si Rusia au cazut de acord sa-l prelungeasca, recent.Presedintele Biden a spus ca problema drepturilor omului va fi un punct central al politicii sale externe in mandatul de la Casa Alba . Expertii apreciaza ca liderul de la Washington va pune in discutie, la intalnirea cu Putin, inchiderea si otravirea lui Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia.Un alt aspect pe care Biden il va ridica va fi cel al inchiderii unor retele media din Rusia, inclusiv a postului Radio Europa Libera, finantat de Statele Unite. Cazurile lui Paul Whelan si Trevor Reed, doi americani inchisi in Rusia, vor fi in atentia presedintelui Biden, la summit-ul de la Geneva.Antony Blinken, Secretarul de Stat al SUA a spus ca Joe Biden va ridica problema atacurilor ransomware recente, impotriva unor mari companii din SUA, comise de grupuri criminale din Rusia.Desi Putin a dezmintit acuzatiile legate de implicarea Rusieie in aceste atacuri, precum cele contra Colonial Pipeline si JBS, caracterizandu-le ca fiind "un nonsens" si "ridicole".Cu toate astea, Washington-ul a impus sanctiuni asupra Rusiei in aprilie 2021, din cauza ingerintelor electorale si a atacurilor cibernetice, expulzand 10 diplomati rusi din Statele Unite.Liderii pro-democrati din Belarus vor ca Joe Biden sa-l preseze pe Vladimir Putin sa sprijine transferul pasnic de putere din tara lor. Mai ales, dupa alegerile din 2020, cand Alexander Lukashenko si-a reprimat adversarii si continua sa conduca tara, de 27 de ani.In ciuda sactiunilor SUA si UE, Lukashenko s-a adresat lui Putin, singurul sau aliat, pentru sprijin moral si economic.In Ucraina, presedintele Zelenski doreste ca Statele Unite sa joace un rol mai activ pentru rezolvarea conflictului din estul tarii lor cu Rusia, care dureaza de sapte ani. Putin a sugerat ca Ucraina reprezinta "o linie rosie", pe care SUA si NATO nu trebuie sa o treaca.Dupa expulzarile unor diplomati facute atat de SUA, cat si de Rusia, Washington-ul nu are ambasador la Moscova , iar consulatele americane de la Sankt Petersburg, Vladivostok si Ekaterinburg sunt inchise sau suspendate.Dupa ce Biden a fost de acord ca Putin este un "ucigas", intr-un interviu de la ABC News, ambasadorul Rusiei de la Washington a fost rechemat acasa, iar cel al SUA a parasit Moscova.Se spera ca intalnirea Biden - Putin va debloca situatia relatiilor diplomatice dintre Statele Unite si Rusia, creand premizele revenirii la normalitate.