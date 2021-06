Biden a gasit punctul nevralgic al lui Putin: "Rusia este presata de China, dar vrea cu disperare sa ramana o mare putere"

Liderul de la Washington a spus ca " Rusia se afla intr-o situatie foarte, foarte grea acum. Ea este presata de China , insa vrea cu disperare sa ramana o mare putere" in lume.De partea cealalta, Vladimir Putin a vorbit la conferinta de presa, descriind summit-ul ca unul "constructiv", spunand ca a zarit o "licarire de speranta" referitor la increderea reciproca in relatia cu Rusia.Totusi liderul de la Kremlin a declarat ca ramane de vazut daca legaturile cu Washingtonul se vor imbunatati in viitor, potrivit Nikkei Asia Saptamana trecuta, Vladimir Putin a spus ca Rusia si China au dezvoltat un parteneriat strategic important, existand in prezent "un nivel ridicat de incredere si cooperare in toate domeniile: in politica, economie, tehnologie, sectorul militar si tehnic.Nu credem ca China reprezinta o amenintare pentru noi. China este o natiune prietenoasa. Nu ne-a declarat dusmani, asa cum au facut-o Statele Unite ".Unii analisti au o alta viziune despre relatiile din triunghiul Moscova -Washington-Beijing. "Multi din regiunea asiatica considera ca un rol independent din partea Rusiei va crea mai mult spatiu pentru confruntarea emergenta dintre China si Statele Unite", a spus Raja Mohan, director al Institutului de Studii din Asia de Sud al Universitatii Nationale din Singapore Remarca lui Biden privind "disperarea" Rusiei de a ramane o "mare putere" este acoperita, daca ne uitam pe cifrele economice. Astfel, in statisticile privitoare la Produsul Intern Brut nominal din anul 2020, in lume, observam ca Statele Unite conduc 20.932 miliarde de dolari, China este pe locul 2, cu 14.722 miliarde de dolari, pe cand Rusia ocupa de-a abia pozitia 11, cu 1.471 miliarde de dolari.Iar in cazul schimburilor comerciale, Rusia are un deficit in relatia cu China de 5,84 miliarde de dolari, in anul 2020. Exporturile totale ale Moscovei la Beijing au scazut de la 56,9 miliarde de dolari in 2019, la 49,06 in 2020.