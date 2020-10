Biden si Trump strabat Midwestul cu patru zile inainte de alegerile prezidentiale. In Texas s-a depasit in votul anticipat prezenta la urne din 2016

"Vom lucra pana in ultimul moment pentru a castiga fiecare vot", a declarat fostul vicepresedinte al lui Barack Obama inainte sa plece in Iowa, Minnesota si Wisconsin - trei state din Midwestul industrial si rural, care detin in parte cheia scrutinului.Cum Joe Biden, in varsta de 77 de ani, domina in media sondajelor nationale, alegerile prezidentiale americane se joaca intr-o mana de state in care diferenta fata de Donald Trump este mai mica.Democratul pare sa vrea sa nu repete greseala lui Hillary Clinton din 2016, acuzata de faptul ca a ignorat statele care voteaza cu democratii de decenii, precum Wisconsin, unde nu si-a facut campanie. Adversarul sau republican a invins-o cu 0,7 puncte procentuale in acest stat si cu 0,2 puncte procentuale in Michigan. Fiecare vot conteaza, asadar, la 3 noiembrie, iar atat democratii, cat si Donald Trump, stiu acest lucru.Presedintele american in exercitiu are un program tintit in Midwest vineri, cu vizite prevazute in Michigan, Minnesota si Wisconsin. Un amestec de regiuni miniere, agricole si de orase cosmopolite, Minnesota nu a mai votat cu un republican din 1972, insa Donald Trump a urmat-o indeaproape pe Hillary Clinton in 2016. El spera sa inscrie de aceasta data."Sunteti ingrijorat?" in acest stat, l-a intrebat vineri un jurnalist pe Joe Biden. "Nu", i-a raspuns democratul, care este creditat cu un avantaj in sondaje. "Dar nu iau nimic de-a gata", a adaugat el.In pofida pandemiei, care s-a soldat cu aproape 230.000 de morti in Statele Unite, Donald Trump, in varsta de 74 de ani, isi multiplica mitingurile in aer liber, cu sute de spectatori care nu poarta adesea masca de protectie.Vindecat de covid-19, el sustine discursuri energice lungi, laudandu-si bilantul economic si afirmand ca vede "lumina de la capatul tunelului" in criza sanitara. Joe Biden sustine, din contra, o campanie mult mai retrasa.Dupa saptamani de izolare in fieful sau din Wilmington, in Delaware, el si-a reluat deplasarile la sfarsitul lui august, insa isi limiteaza mitingurile la cateva sute de invitati. Unor observatori nu le-a venit sa creada cand si-a petrecut cateva zile acasa, cu doua saptamani inainte de scrutin.Programul neobisnuit de incarcat a candidatului democrat de vineri a devenit tinta ironiei trumpistilor, care l-au comparat cu o zi nornala a furtunosului presedinte. Joe Biden, care respecta riguros gesturile-bariera, denunta gestionarea pandemieicovid-19 a rivalului sau.Prin mitingurile sale, Donald Trump "propaga si mai mult nu doar (noul) coronavirus, el propaga disensiunea si discordia", a tunat el joi, prezentandu-se din nou drept un unificator.In Iowa, el participa la un miting "drive-in" la Des Moines, vineri dupa-amiaza (ora locala), iar apoi se duce la Saint Paul, capitala Minnesotei, la alt discurs in fata sustinatorilor sai in masina, iar in final la Milwaukee, un oras important din Wisconsin.Donald Trump a obtinut o victorie detasata in Iowa in 2016, dar de aceasta data acest stat agricol pare in joc. Este prima oara cand Joe Biden se intoarce in acest stat de la scorul slab pe care l-a obtinut in alegerile primare democrate, in februarie.Partenera sa de cursa Kamala Harris particpa la trei adunari in Texas. Acest mare stat conservator nu a mai votat cu un candidat democrat la Casa Alba din 1978. Insa, in baza scorurilor stranse in sondaje si unei mobilizari-record, democrati spera la o victorie.Prin exprimarea a noua milioane de builetine de vot, numarul voturilor anticipate in Texas a depasit, cu patru zile inainte de alegeri, numarul total al voturilor exprimate in 2016.Texasul - cu 38 de mari electori din cei 270 necesari obtinerii fotoliului la Casa Alba in acest sistem de sufragiu universal indirect intr-un tur - ar putea sa rastoarne situatia.Democratul se duce sambata, impreuna cu fostul presedinte Barack Obama in Michigan,pentru a vorbi, potrivit echipei sale de campanie, despre "cum sa-i uneasca pe americani pentru a raspunde crizelor care lovesc tara".