Biden vrea noi negocieri in domeniul nuclear cu Iranul, dar dupa ce SUA si Iranul revin in Acordul de la Viena

Intr-un interviu acordat marti seara unui editorialist al cotidianului american si publicat miercuri, democratul isi confirma astfel pozitia exprimata inainte de alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.In septembrie, el scria intr-un editorial ca, daca Teheranul revine la o "respectare stricta" a limitelor impuse programului sau nuclear prin acordul international nuclear din 2015, Statele Unite vor reveni la randul lor in acord, ca "punct de plecare" al unor negocieri "ulterioare"."Ar fi dificil, dar, da", a raspuns Joe Biden, intrebat de jurnalist daca aceasta este in continuare pozitia sa."Cel mai bun mod de a obtine o anumita stabilitate in regiune" este abordarea "programului nuclear" al Teheranului, apreciaza el.Daca Iranul s-ar dota cu bomba atomica, acest lucru ar lansa o cursa a inarmarii nucleare in Orientul Mijlociu, iar "asta este ultimul nenorocit de lucru de care am avea nevoie in aceasta parte a lumii", a insistat viitorul presedinte american.Revenirea in cadrul acordului ar insemna o ridicare a sanctiunilor economice impuse de catre Donald Trump dupa ce a iesit din pact in 2018.Ca represalii fata de aceste santciuni, Republica islamica s-a retras treptat din angajamente nucleare pe care si le-a asumat.Numai dupa revenirea Washingtonului si a Teheranului in cadrul prevederilor acordului, "in consultare cu aliatii si partenerii nostri, vom angaja negocieri si acorduri in vederea inaspririi si prelungirii restrictiilor nucleare impuse Iranului si in vederea abordarii programului iranian al rachetelor", a precizat Joe Biden.Potrivit NYT, noua administratie va cauta, prin aceste negocieri, sa prelungeasca perioada restrictiilor impuse productiei iraniene de materiale de fisiune - care pot fi folosite in vederea producerii bombei atomice - si abia apoi sa abordeze problema activitatilor Teheranului si ale gruparilor sale aliate in Liban Siria si Yemen NYT scrie ca presedintelui ales i-ar placea sa extinda aceste negocieri in afara tarilor semnatare ale Acorduluide la Viena din 2015 (Statele Unite, China Rusia , Frata, Germania, Regatul Unit si Iranul), inclusiv la vecini si rivali ai Teheranului precum Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite (EAU).