Champ, cainele presedintelui Joe Biden, a murit. "A fost tovarasul nostru permanent si pretuit in timpul ultimilor 13 ani" VIDEO

Jill si Joe Biden deplang moartea animalului lor de companie. "A fost tovarasul nostru permanent si pretuit in timpul ultimilor 13 ani si era adorat de intreaga familie Biden", au transmis ei."Chiar daca puterea lui Champ a palit in ultimele luni, cand intram intr-o incapere, se ridica imediat, dadea mereu din coada si ne indemna cu nasul sa il scarpinam dupa ureche sau pe burta. Oriunde ne aflam, voia sa fie si el si totul era brusc mai bine cand era aproape de noi. Nu ii placea nimic mai mult decat sa se tolaneasca la picioarele noastre in fata unui foc, la finalul zilei, alaturandu-ni-se ca prezenta reconfortanta in intalniri, sau stand la soare in gradina Casei Albe", au povestit sotii Biden.Cuplul l-a primit pe Champ in 2008, cand era pui, cu putin timp inainte ca ei sa se mute in resedinta oficiala a vicepresedintelui, la Naval Observatory.Presedintele a spus ca l-a botezat fiind inspirat de tatal lui, care ii spunea: "Ori de cate ori esti doborat, campionule, ridica-te!".In comunicatul trimis sambata, familia a vorbit despre primii ani din viata lui Champ, caruia ii placea sa alerge dupa mingi de golf si nepotii lui Biden.Presedintele si prima doamna mai au un ciobanesc german, Major, caine salvator pe care la-u adoptat in 2018.