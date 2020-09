Candidatul democrat Joe Biden ar fi adunat in august fonduri record pentru campania electorala, de peste 300 milioane de dolari

Biden, care il devanseaza pe presedintele republican Donald Trump in majoritatea sondajelor de opinie in perspectiva alegerilor de la 3 noiembrie, a strans donatii in valoare de 140 de milioane de dolari in iulie.Se anticipa o crestere a donatiilor in urma Conventiei nationale democrate si a nominalizarii pentru functia de vicepresedinte a senatoarei american Kamala Harris in luna august, comenteaza Reuters.Biden si grupurile aliate au strans 70 de milioane de dolari in timpul conventiei partidului, care a avut loc in mediul online intre 17 si 20 august, anuntase anterior stafful sau de campanie.Stafful lui Trump, care a adunat 156 de milioane de dolari in iulie, nu a anuntat pana acum ce fonduri a strans in august.New York Times a precizat ca sursele sale nu cunosteau care va fi suma finala pentru luna august, dar ca probabil va fi cea mai mare adunata vreodata de un candidat intr-o luna. Cotidianul nu si-a precizat sursele.Un purtator de cuvant al echipei de campanie a lui Biden a declarat ca nu va confirma pentru moment suma anuntata si ca inca lucreaza la finalizarea valorii exacte a donatiilor pentru luna august.