Joe Biden reia traditia intrerupta de Trump si isi publica declaratia fiscala. Cati bani a castigat cuplul Biden in 2020

Joe si Jill Biden au castigat un pic peste 600.000 de dolari in 2020, potrivit unei declaratii de impozit pe care au publicat-o, reluand o traditie intrerupta de catre Donald Trump , care a refuzat sa se supuna acestui exercitiu de transparenta, relateaza AFP.De la Richard Nixon incoace, in urma cu o jumatate de secol, presedintii americani publica aceste dcumente fiscale care detaliaza sursa veniturilor si impozitele platite, insa Donalad Trump a refuzat sa participe la acest exercitiu de transparenta in mandatul sau.In 2020, Joe Biden si sotia sa, Jill, o profesoara la o universitate publica, au declarat un venit brut de 607.336 de dolari.Ei au platit impozite federale in valoare de 157.414 de dolari, reprezentand 25,9%.Ei au platit, de asemenea, impozite statului Delaware, unde isi au domiciliul, in valoare de 28.794 de dolari.Vicepresedinta Kamala Harris si sotul sau Doug Emhoff, un avocat, au anuntat venituri brute in valoare de 1.695.225 de dolari, din care au platit impozit federal in valoare de 621.893 de dolari, reprezentand 36,7%..Ei au platit impozit in statul Carolina in valoare de 125.004 de dolari, iar Doug Emhoff a platit impozit in capitala federala in valoare de 56.997 de dolari.Doug Emhoff, un avocat cunoscut in mediul divertismentului, si-a luat concediu fara plata la cabinetul sau de avocatura dupa ce Kamala Harris a fost aleasa de catre Joe Biden partenera sa de cursa.Impozitele celor doua familii de la conducerea Executivului american ar creste, daca Biden reuseste sa-si impuna planul de cheltuieli masive, ajutoare familiale si destinate educatiei, care urmeaza sa fie finantat printr-o crestere a impozitelor americanilor bogati.Potrivit unui anchete New York Times (NYT), care a reusit sa obtina documente fiscale ale lui Donald Trump, fostul presedinte republican a reusit sa-si reduca factura la fisc la zero timp de 11 din 18 ani, potrivit unor arhive obtinute de catre cotidian, si a platit impozit doar 750 de dolari in 2016 si 2017.