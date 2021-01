Sapte lucruri importante care se intampla la investirea lui Joe Biden, al 46-lea presedinte al SUA. Ce se va intampla in politica externa

1. Juramantul

Ce se intampla la investirea lui Joe Biden si unde va fi Donald Trump

2. Ceremonie virtuala pentru Donald Trump

3. Biden primeste codurile nucleare

4. Masuri de securitate sporite, numar de participanti redus

5. Lady Gaga va canta imnul

6. Presedintele se va muta la Casa Alba

7 Primele decizii ale lui Biden

Cum influenteaza noua administratie prezidentiala politica SUA si a intregii lumi

Se pregatesc documente pentru noile parteneriate

Ce se intampla in relatia SUA- China

Ziua de miercuri, 20 ianuarie 2021, este importanta pentru SUA pentru ca noul presedinte Joe Biden depune juramantul si se va instala la Casa Alba, insa acest fapt va influenta politica externa.Iata cele mai importante momente ale acestei zile:Investitura este ceremonia oficiala care marcheaza inceputul unei noi presedintii si are loc la Washington D.C. Singurul element obligatoriu este ca presedintele ales sa citeasca juramantul de instalare in functie: "", arata BBC Odata ce va rosti aceste cuvinte, Biden va deveni cel de-al 46-lea presedinte al SUA, iar ceremonia de investitura oficiala se va fi incheiat.Kamala Harris va deveni vicepresedinte imediat dupa depunerea juramantului, ceea ce se intampla de obicei la scurt timp dupa ce presedintele ales face acest lucru, se arata intr-o analiza a Agerpres Biden si Harris vor depune juramantul pe treptele Capitoliului, in fata imensei esplanade - Mall - din centrul capitalei federale (o traditie care a inceput in 1981 cu presedintele Ronald Reagan), insa tribunele ridicate de-a lungul Pennsylvania Avenue, care face legatura intre sediul puterii legislative si cel al puterii executive, vor fi demontate.Analistul Cristian Diaconescu a explicat pentru Ziare.com care sunt principalele lucrui importante care se intampla la investirea presedintelui Biden si unde va fi Donald Trump."Presedintele depune juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme, Jon Roberts, dupa care adeseaza un mesaj.Apoi are loc o trecere in revista a Garzii de Onoare, dupa care vor merge la cimitirul Irvington unde depun o coroana de flori", a explicat Cristian Diaconescu.Analistul politic a mai spus ca "vicepresedintele Mike Pence va participa la aceasta inaugurare de presedintie, insa presedintele Donald Trump nu va participa.. Acolo va avea loc o ceremonie militara. In mod traditional, ceremoniile militare aveau loc la Casa Alba la plecarea presedintelui in exercitiu, dar Pentagonul a anulat acest protocol in ceea ce-l priveste pe Trump"."Biden este al doilea presedinte catolic dupa J.F. Kennedy.In secolul acesta, practic, nu s-a intamplat ca fostul presedinte sa nu asiste si sa nu procedeze la transmiterea responsabilitatii prezidentiale catre noul presedinte. Prin anul 1863 s-a mai intamplat astfel de situatii", a mai precizat Cristian Diaconescu.Si, intr-adevar, doar trei presedinti - John Adams, John Quincy Adams si Andrew Johnson - au ales sa nu participe la ceremonia de investitura a succesorilor lor, si niciunul in ultimul secol."Pentru toti cei care ati intrebat, nu ma voi duce la Ceremonia de Investitura din 20 ianuarie", a anuntat recent Trump pe Twitter . Cuvintele sale au venit la scurt timp dupa ce Trump s-a angajat sa contribuie la o tranzitie "ordonata" a puterii catre "noua administratie", un mod deloc clar de a admite ca a pierdut alegerile in favoarea lui Biden.Unii dintre sustinatorii sai au dus lucrurile si mai departe, planuind "" virtuala pentru Trump, in aceeasi zi si la aceeasi ora la care Biden va depune juramantul. Pana in prezent, peste 68.000 de oameni au anuntat pe Facebook ca vor participa la evenimentul online pentru a-si exprima sprijinul fata de Trump."Dupa juramant, Kamala Harris il inlocuieste, formal, pe Mike Pence, iarOfiterul purtator de coduri vine din Florida la Washington. Codurile de accesare si valiza nucleara vor fi transmise presedintelui", a explicat politologul.Cristian Diaconescu a mai precizat ca, "ce se poarta acum ca si discutie este daca briefingul de securitate nationala care se transmitea si candidatului la presedintie si, ulterior presedintelui care a aiesit din functie va fi continjuat in ceea ce-l priveste pe Trump".In mod obisnuit, pentru ceremoniile de investitura se fac planuri detaliate de securitate, insa acum cu atat mai mult, dupa ce o multime de sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump a luat cu asalt cladirea Capitoliului, la 6 ianuarie.- ca urmare a unui ordin dat de primarita orasului Washington, Muriel Bowser, pe fondul violentelor de la Capitoliu - care va ramane in vigoare pe tot parcursul ceremoniei de investitura.Departamentul pentru Securitate Interna a extins perioada elaborarii masurilor speciale de securitate pentru acest eveniment cu o saptamana inaintea ceremoniei, pentru a permite o mai buna pregatire.Serviciul Secret a preluat conducerea planurilor de securitate si va beneficia de sprijinul a circa 15.000 militari din Garda Nationala, in plus fata de miile de politisti.Si,, se mai arata in analiza BBC.In plus,, dupa un avertisment din partea FBI adresat autoritatilor locale de a se pregati pentru proteste armate in fata parlamentelor din fiecare stat american.Lady Gaga - o sustinatoare fidela a presedintelui ales, care a facut campanie alaturi de Biden in zilele ce au precedat scrutinul prezidential - va canta imnul national, iar dupa depunerea juramantului de catre Biden, actorul Tom Hanks va fi gazda unui program televizat de 90 de minute, care va inlocui evenimentele ce au loc de obicei la fata locului.La spectacol - care va fi transmis de toate posturile importante americane si de platformele de streaming, cu exceptia postului Fox News, o retea conservatoare care l-a sprijinit pe Donald Trump - vor mai participa Jennifer Lopez , Jon Bon Jovi , Demi Lovato si Justin Timberlake, se arata intr-o analiza BBC, citata de Agerpres.Discursul de deschidere este programat de obicei in jurul orei 11.30 EST (16.30 GMT, 18.30 ora Romaniei), iar Joe Biden si Kamala Harris vor depune juramantul la amiaza. Biden se va muta la Casa Alba - resedinta sa pentru urmatorii patru ani - in aceeasi zi.Analistul Politic Cristian Diaconescu a ecplicat pentru Ziare.com ca, docamdata, nicun membru al Guvernului american nu a fost trecut prin Congres. Deci Biden intra in functie fara niciun reprezentant guvernamental omologat formal."In legatura cu primele gesturi si decizii ale presedintelui Biden, se pare, din ce spune consilierul sau de securitate nationala, ar fi:- reintoarcerea la acordul de Paris privind schimbarile climatice,- introducerea obligativitatii purtarii mastii in institutiile federale- renuntarea la ordinul rezolutoriu privind interzicerea accesului in Statele Unite a unor cetateni care vin din state Arabe.Sunt trei dispozitii care intra in atributiile presedintelui si aproape sigur le va adopta joi dimineata, dupa investire", a spus Diaconescu.El a mai spus, ca "foarte multa lume discuta ca, intr-o forma sau alta Donald Trump va iesi din politica, insa "trumpismul", ca atitudine si sustinere se pare ca va avea o remanenta mult mai mare, cu atat mai mult cu cat doar 19% dintre republicani considera ca alegerile au fost corecte. Practic, neincrederea in procesul electoral, in legitimitatea presedintelui, este foarte mare in zona republicana"."In primul rand temerile ce le mai serioase sunt cele care rezulta din polarizarea si divizarea interna in SUA si se asteapta la o serie de demersuri din partea presedintelui si a majoritatii democrate, de aceasta data, din Congres de a reusi sa stabilizeze situatia, pentru ca este, intr-adevar, o problema foarte serioasa", a explicat Cristian Diaconescu.Expertul a mai arata ca, "in ceea ce priveste politica externa, administratia Biden va reveni in Europa. Este posibil ca increderea in multilateralism sa inlocuiasca politica tranzactionista unilaterala promovata de administratia Trump"."In egala masura vor fi transmise o serie de semnale catre organizatiile internationale care au fost abandonate in ultimii patru ani de Statele Unite.In legatura cu revenirea in Europa, pot sa va spun ca sunt in pregatire, in institutiile europene o serie de documente de pozitie in ceea ce priveste viitorul parteneriat SUA - UE. Si Alianta Nord Atlantica se gandeste la un nou concept strategic cu participare aprofundataa partii americane.Pe de alta parte, administratia Biden a anuntat ca va organza un summit al democratiilor in care vor incerca sa regandeasca intregul pachet global, pentru ca este clar ca este nevoie de o regandire conceptuala a intregului sistem international si aici intra si garantiile de securitate", a mai precizat Cristian Diaconescu."Problemele in relatia SUA-China vor exista in continuare nu numai din cauza administratiei Trump dar si din zona Congresului. Insa diferenta va fi ca administratia Biden va incerca sa-si apropie europenii in ceea ce priveste relatiile cu China.Pe de alta parte, Washington-ul va solicita Europei si coeziune interna, adica din perspectiva administratie Biden nu va fi promovata o idee de separare a europenilor de ei, fie ca vorbim despre garantiile de securitate sau parteneriatul economic. La randul lor, americanii vor cere europenilor sa fie solidari pentru a avea o pozitie comuna transatlantica", a mai aratat politologul.Referitor la Marea Britanie, Cristian Diaconescu a mai precizat ca discutia va fi una separata si se va pleca de la premisa unui parteneriat mai ales in domeniul securitatii pe care SUA il au cu Marea Britanie asa incat interesele comune sa ramana in egala masura solide si in perioada urmatoare.Citeste si: