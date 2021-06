Champ, unul din cainii cuplului Biden, a murit. Mesajul presedintelui american

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE - President Biden (@POTUS) June 19, 2021

In varsta de 13 ani, Champ isi pierduse mult din vitalitate in ultimele luni inainte de a muri, au precizat seful statului si sotia sa, intr-un mesaj postat pe Twitter Champ si celalalt caine al cuplului, Major, au marcat revenirea animalelor de companie la Casa Alba , la patru ani dupa plecarea lui Bo si Sunny, cainii familiei Obama. Donald Trump a intrerupt astfel o veche traditie petrecandu-si intregul mandat la Washington fara un animal de companie."Voia sa fie mereu oriunde eram si noi si transforma instant totul in mai bine cand era alaturi de noi", se arata in mesajul publicat pe Twitter de Joe Biden.