Cine este Joe Biden, cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii

Inainte de a fi vicepresedinte, a fost senatorul senior al Statelor Unite pentru statul Delaware. El a indeplinit functia de senator timp de 36 de ani, din 1973 pana in 2009.Biden s-a nascut in Scranton, Pennsylvania, fiul lui Joseph Robinette Biden Sr. si Catherine Eugenia "Jean".Pe 27 august 1966, Biden, atunci student la drept, s-a casatorit cu Neilia Hunter, care venea dintr-o familie influenta din Skaneateles, New York. El era inscris la Universitatea Syracuse.La 3 ianuarie 1973 Biden a devenit senator, avea 30 de ani (varsta minima pentru a deveni un senator american) si astfel el a devenit al saselea cel mai tanar senator din istoria Statelor Unite.Biden a fost ulterior ales de sase ori, in alegerile din 1978, 1984, 1990, 1996, 2002 si 2008, obtinand de obicei aproximativ 60 la suta din voturi.La 23 august 2008, Barack Obama l-a ales pe Joe Biden drept candidat la functia de vicepresedinte. El a devenit vicepresedinte la 20 ianuarie 2009. Biden este primul vicepresedinte al Statelor Unite ale Americii din Delaware, si primul romano-catolic care ajunge in aceasta functie.