Cine este Kamala Harris, prima femeie afro-americana vicepresedinta a SUA

Nascuta in Oakland, California dintr-o mama imigrata din Chennai, India, si tata de origine jamaicana, Harris a absolvit Universitatea Howard si Hastings College of the Law din San Francisco. Si-a inceput cariera in biroul procurorului din Comitatul Alameda, inainte de a fi recrutata in biroul procurorului districtual din San Francisco si mai tarziu in biroul procurorului orasului San Francisco. In 2003, a fost aleasa procuroare in acest oras. A fost aleasa procuroare generala a Californiei in 2010 si realeasa in 2014.A invins-o pe Loretta Sanchez la alegerile pentru Senat din 2016 devenind a doua femeie afro-americana si prima americanca de origine sud-asiatica care a servit in Senatul Statelor Unite. In calitate de senator, a pledat pentru reforma sistemului sanitar, eliminarea canabisului din anexa I la Legea privind substantele controlate, ajutarea imigrantilor fara acte pentru a obtine cetatenia, legea DREAM (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act), interzicerea armelor de asalt si reforma fiscala progresiva.Harris a candidat pentru nominalizarea democrata la presedintie la alegerile din 2020 si a atras atentia publicului national inainte de a-si incheia campania pe 3 decembrie 2019. Si-a anuntat candidatura pentru vicepresedintie alaturi de candidatul Joe Biden la alegerile din 2020. Ea este prima afro-americana, prima americanca de origine asiatica si a treia femeie dupa Geraldine Ferraro si Sarah Palin care candideaza pentru vicepresedintie din partea unui partid major