CNN: Joe Biden este cel de-al 46-lea presedinte al SUA

Cu cele 20 de voturi electorale din Pennsylvania, Biden are acum 273 de voturi in total.Inainte de a deveni candidatul la presedintia democratica, Biden a fost vicepresedinte sub fostul presedinte Barack Obama . El este, de asemenea, cel mai longeviv senator din Delaware.De-a lungul campaniei sale, Biden a sustinut ca "sufletul natiunii" este in joc si a promis ca va cauta sa vindece o tara fracturata de presedintia lui Trump.