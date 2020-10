Cum au aparut mailurile legate de imbogatirea fiului lui Joe Biden. "In contextul scaderii lui Trump in sondaje, Rusia are interesul in acest moment sa faca tot ce poate"

Cotidianul "New York Post" a relatat saptamana trecuta ca a obtinut un set de e-mailuri dintr-un laptop pe care Hunter Biden l-ar fi lasat la un centru de reparatii, care ar sugera ca Joe Biden si-a folosit fosta pozitie de vicepresedinte pentru a-si imbogati fiul.Alte institutii media au pus sub semnul indoielii autenticitatea materialelor din respectivul laptop, care au fost date la New York Post de avocatul personal al presedintelui Donald Trump , Rudy Giuliani.In scrisoarea de luni, publicata de portalul de stiri Politico, fosti oficiali ai serviciilor de informatii, intre care si cativa fosti directori ai CIA , sustin ca exista "o serie de factori care ne fac suspiciosi ca ar fi o implicare a Rusiei".Ar fi "in acord cu obiectivele Rusiei" de a crea "haos politic" in SUA, precum si de "a submina candidatura" lui Biden si de a-l ajuta pe Trump, a scris site-ul respectiv."In contextul scaderii lui Trump in sondaje, Rusia are interesul in acest moment sa faca tot ce poate" pentru ca liderul de la Casa Alba sa obtina un nou mandat, au adaugat semnatarii scrisorii."Vrem sa subliniem ca nu stim daca e-mailurile sunt autentice sau nu si nu avem dovezi legate de o implicare a Rusiei. Doar ca experienta noastra ne face profund suspiciosi ca guvernul rus a jucat un rol important in acest caz", au mai transmis ei.Printre semnatari se numara fosti directori ai CIA precum Leon Panetta, John Brennan si Mike Hayden si fosti directori adjuncti precum John McLaughlin si Michael Morell, dar si un fost director al Serviciilor Nationale de Informatii, Jim Clapper.