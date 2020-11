Efectul Biden asupra burselor din Asia: la Tokyo titlurile urca la un nivel maxim nemaivazut de 29 de ani

Principalul indice al actiunilor din Japonia - Nikkei 225 - a crescut cu 2,5% luni, la un nivel nemaivazut din 1991. Castigurile din Japonia au fost, de asemenea, partial atribuite sectorului auto, cu castiguri puternice, informeaza Digi24 , care citeaza BBC.Si alte burse din Asia au inregistrat, de asemenea, castiguri sanatoase, in Australia China si Hong Kong Cresterea din Japonia a venit in pofida scaderii pretului actiunilor Japan Airlines cu 15%.Cresterile vin pe fondul sperantelor ca noua administratie va extinde stimulentele fiscale in SUA si va extinde masurile de reducere a raspandirii Covid-19.Optimisti sunt si investitorii chinezi, care au vazut victoria lui Biden ca fiind pozitiva pentru politicile comerciale si tehnologice."Incertitudinea politica a disparut in mare masura pe masura ce alegerile s-au incheiat", a declarat Larry Hu, seful China Economics la banca Macquarie.In China, principala referinta - indicele Shanghai Composite - a crescut aproape 2% luni."Piata priveste victorial lui Biden ca un rezultat pozitiv, este foarte probabil sa nu mai duca un nou razboi comercial cu China. Sansa unui nou razboi tehnologic este tot mai mica", a adaugat Hu.Relatiile dintre Donald Trump si China s-au deteriorat in ultimii patru ani, un razboi al tarifelor izbucnind in 2018.