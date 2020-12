Fiul lui Joe Biden, vizat de o ancheta legata de situatia sa fiscala. Trump a acuzat familia Biden ca este o "intreprindere criminala"

"Iau acest lucru foarte in serios, dar am incredere ca o analiza profesionala si obiectiva va arata ca mi-am gestionat afacerile in mod legal si corespunzator, inclusiv cu ajutorul unor consilieri fiscali profesionisti", a comentat el intr-un comunicat."Presedintele ales Biden este extrem de mandru de fiul sau care a fost nevoit sa faca fata unor provocari teribile, in special atacurile personale josnice din ultimele luni, pentru a iesi intarit in final", a declarat echipa de tranzitie a lui Joe Biden in acelasi comunicat.Presedintele in exercitiu, Donald Trump , a acuzat familia Biden in cursul campaniei prezidentiale ca este o "intreprindere criminala", insistand asupra afacerilor lui Hunter Biden din Ucraina si China in momentul in care tatal sau era vicepresedintele lui Barack Obama (2009-2017).El l-a acuzat mai ales pe Joe Biden ca a obtinut indepartarea unui procuror ucrainean pentru a evita punerea sub urmarire penala pentru acte de coruptie legate de compania din domeniul gazelor naturale Burisma unde fiul sau a fost membru in consiliul de administratie.