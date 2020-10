Fotografii indecente cu fiul lui Joe Biden incarcate pe un site din China. Publicatia este detinuta de fostul consilier al lui Donald Trump

GTV este o filiala a GTV Media Group, care a fost fondata de fostul consilier senior al lui Trump, Steve Bannon, si de miliardarul chinez Guo Wengui in aprilie 2020.Persoana care a incarcat imaginile pe platforma il acuza pe Joe Biden ca este controlat de China."Candidatul la presedintia SUA Joe Biden este 100% controlat de Partidul Comunist Chinez ca fiind una dintre cele mai de succes instante politice ale programului BGY".Steve Bannon a fost arestat si acuzat in august ca a avut acces la continutul unui hard disk despre care se crede ca apartinea lui Hunter Biden."Ne cerem scuze daca aceste fotografii v-au cauzat disconfort grav! Dar, de dragul justitiei, noi, Noul Stat Federal al Chinei, am facut publice aceste imagini. Pentru ca prietenii comunistului sunt dusmanii nostri.Nu vom permite nimanui sa fure de la poporul chinez!Nu vom permite nimanui sa inrobeasca poporul chinez!Nu vom permite nimanui sa ne abuzeze de copii!Aceste imagini arata doar varful aisbergului a ceea ce este important in programul Partidului Comunist Chinez Albastru-Auriu-Galben (BGY). Ei profita de toti politicienii, vedetele si familiile lor occidentale care sunt lacomi de bogatia chineza si ii ameninta cu videoclipurilor lor cu sex si droguri, obligandu-i sa-si vanda tarile si oamenii pentru dominatia mondiala a Partidului Comunist Chinez.Candidatul la presedintia SUA, Joe Biden, este 100% controlat de Partidul Comunist Chinez fiind una dintre cele mai de succes instante politice ale programului BGY. El este, de asemenea, o tinta a planului 3F al PCC, care isi propune sa "cada, sa esueze si sa cada", sa slabeasca, sa distruga si sa omoare America!", se arata pe site-ul GTV