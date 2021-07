Gafele președintelui Joe Biden dau dureri de cap echipei de la Casa Albă. Furtuna declanșată după acuzațiile aduse rețelei Facebook

Cel mai recent exemplu a venit vineri, când Biden a acuzat Facebook că „a ucis oameni” din cauza dezinformării răspândite pe rețeaua de socializare cu privire la vaccinurile împotriva coronavirusului.A fost o declarație izbitoare care a declanșat un răspuns furios din partea Facebook . Luni însă, a devenit clar că Biden a mers mai departe și a fost mai mușcător decât intenționase.La mai puțin de trei zile după remarcile sale inițiale, președintele a inversat cursul afirmațiilor, spunând că Facebook „nu ucide oameni”.„Speranța mea este că Facebook, în loc să o ia personal, ar face ceva în legătură cu dezinformarea, informațiile revoltătoare despre vaccin. La asta m-am referit."Revenirea lui Biden arată iritarea produsă de comentariile sale originale și că a fost forțat să retragă anumite afirmații.Spusele lui Biden au provocat o oarecare consternare în rândul persoanelor apropiate de Casa Albă și a amintit de declarațiile sale din trecut.„Cred că acest tip de lucruri pot fi spuse cu mai multă îndemânare și mai puțin înșelătoare”, a spus un mare donator democratic, care a făcut referire la fostul președinte Trump pentru a sublinia gafa lui Biden.Președintele și-a luat obiceiul de a-i răsfăța pe reporteri după evenimentele de la Casa Albă, ducând la momente mai nonconformiste in conferințele de presă.În timpul unei călătorii în străinătate, la începutul lunii iunie, Biden a ținut o conferință de presă la sediul NATO unde a apelat la o listă prestabilită de reporteri. Când a primit o întrebare de la un jurnalist neînscris, a glumit că „va avea probleme cu personalul meu”.La jumătatea lunii iunie, Biden a creat dureri de cap consilierilor de la Casa Albă, după ce le-a spus reporterilor că nu va semna un acord politic bipartisan decât dacă va fi adoptat și un proiect de lege plin de priorități ale democraților. Comentariile în afara scenariului au pus sub semnul întrebării acordul la câteva ore după ce a fost încheiat, iar oficialii Biden și ai Casei Albe au petrecut zilele următoare negând că președintele amenință cu un veto.Observatorii politici spun că este clar că staff-ul Casei Albe știa despre comentariile lui Biden privind platforma Facebook.„S-a mers prea departe”, a spus Tobe Berkovitz, profesor asociat de publicitate și comunicare emerit la Universitatea din Boston și fost consultant media. „Uneori spui ceva atât de prostesc, inexact și prost conceput, încât trebuie să dai înapoi. Sunt sigur că la Casa Albă s-a gândit: ‘Să înghițim și să mergem mai departe”.Cu toate acestea, există cei care cred că discursul direct a lui Biden are și pățile sale pozitiv.Un strateg democratic a recunoscut că, deși remarcile ar fi putut fi spuse mai delicat, alegătorilor le place discursul direct a lui Biden, relatează The Hill.