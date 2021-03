Germania doreste un ''New Deal'' in relatiile cu SUA: "Sa revenim la o pozitie comuna trans-atlantica asupra sanctiunilor tintite"

In primul sau discurs major despre relatiile transatlantice dupa ce Biden a preluat presedintia SUA, ministrul Maas a oferit SUA un 'New Deal'', care sa includa o lupta comuna pentru democratie, cresterea responsabilitatii Germaniei in solutionarea conflictelor din Europa si din jurul acesteia, precum si o strategie comuna fata de China si Rusia "Sper ca vom reusi sa revenim la o pozitie comuna trans-atlantica asupra sanctiunilor tintite, ceea ce nu a fost posibil in ultimii patru ani", a spus ministrul de externe german, vorbind la un eveniment online organizat de US Brookings Institution.Pe de alta parte, Heiko Maas a sustinut ideea cresterii bugetului militar al Germaniei, un punct major de tensiune cu fostul presedinte Trump. Ministrul german s-a pronuntat de asemenea in favoarea unor negocieri comerciale sectoriale si a cooperarii in problema schimbarilor climatice, aceasta din urma fiind una din principalele teme de campanie ale lui Biden inaintea alegerilor de anul trecut, iar odata ajuns la Casa Alba el a readus SUA in acordul de la Paris privind schimbarile climatice din care Trump hotarase retragerea.Heiko Maas a apreciat ca partenerii trans-atlantici trebuie sa actioneze impreuna pentru a-si apara valorile si interesele comune si a deplans lipsa unei actiuni coordonate in timpul presedintiei lui Trump. In perioada cat a fost la Casa Alba , acesta din urma a exercitat asupra Germaniei presiuni intense in special pentru a-si creste bugetul apararii conform angajamentelor in cadrul NATO si pentru a renunta la proiectul gazoductului Nord Stream 2 , vazut la Washington drept un instrument de accentuare a dependentei Germaniei fata de gazele rusesti. Politicile comerciale si retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul au fost alte puncte majore de divergenta intre Berlin si Washington in timpul presedintiei lui Trump.