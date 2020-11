Germania, multumita de rezultatul alegerilor din SUA. Nemtii spera ca Biden nu va face aceleasi presiuni privind cheltuielile NATO

Trump a criticat de mai multe ori Germania pe motiv ca bugetul destinat apararii este mai putin de 2% din PIB, obiectiv stabilit de Alianta Nord-Atlantica pentru statele sale membre, arata Reuters.Ministrul german de Externe, Heiko Mass, a declarat, intr-un interviu pentru postul public de radio german (Deutschlandfunk), ca nu crede ca acest subiect se va afla atat de mult in atentia lui Joe Biden cum s-a intamplat in mandatul lui Donald Trump. Acesta din urma mai este de parere ca disputa privind cheltuielile militare nu se va incheia in timpul administratiei Biden, insa e convins ca ea se va desfasura intr-un stil diferit, scrie adevarul.ro.La jumatatea lunii iunie Donald Trump anunta ca urmeasa sa reduca numarul de militari americani stationati in Germania la un total de 25.000, motivand ca Berlinul este "restantier" la platile NATO. Liderul administratiei de la Washington a acuzat apoi Germania ca a tratat incorect Statele Unite in ceea ce priveste comertul. "Asa ca daca facem rau comertului, facem rau si NATO", a mai afirmat Trump.El a acuzat si alte tari ca profita de generozitatea Americii, dar a subliniat ca "cel mai rau profitor este Germania".