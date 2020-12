In primele 100 de zile de mandat, Joe Biden le va cere americanilor sa poarte masca

"In prima zi in care voi fi instalat le voi cere cetatenilor sa poarte masca 100 de zile. Doar 100 de zile cu masca, nu pentru totdeauna. O suta de zile. Si cred ca vom vedea o reducere semnificativa a cazurilor daca vom face asta. Acest lucru se va intampla datorita vaccinului si purtatul mastilor," a declarat Biden.Expertii constitutionali spun ca un presedinte nu are autoritate legala pentru a ordona americanilor sa poarte masti, dar Biden a explicat ca el si vicepresedintele sau, Kamala Harris, vor oferi inainte de toate un exemplu prin purtarea mastii.Biden a mai declarat ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal.CITESTE SI: Administratia Trump a depus plangere impotriva Facebook. Compania, acuzata ca a favorizat strainii la angajare