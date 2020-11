Incepe sa se contureze echipa de secretari de stat a lui Joe Biden. Fosta sefa a Bancii centrale a SUA va conduce Trezoreria

Anthony Blinken, confirmat oficial

Janet Yellen (foto), care a fost prima femeie presedinte a Fed intre 2014 si 2018, este o economista renumita si respectata. Ea se bucura de sprijinul aripii stangi a Partidului Democrat, potrivit sursei citate.Daca va fi confirmata de Senat, Janet Yellen ar deveni prima femeie care va ocupa postul de secretar al Trezoreriei, inlocuindu-l pe Steven Mnuchin.Acest post de ministru al Finantelor este cel mai important dupa cel al secretarului de stat pentru afaceri externe.Presedintele ales al Statelor Unite Joe Biden il va numi pe diplomatul veteran si oficial din domeniul securitatii nationale Anthony Blinken in functia de secretar de stat, a anuntat luni echipa sa de tranzitie, in timp ce fostul secretar de stat John Kerry va fi reprezentant special pentru climat, relateaza DPA, Reuters si AFP."Am nevoie de o echipa pregatita in prima zi", a mentionat Joe Biden intr-un comunicat prin care a anuntat aceste numiri, desi Donald Trump nu si-a recunoscut inca infrangerea in alegerile din 3 noiembrie. "Aceste persoane sunt pe cat de experimentate si incercate in crize, pe atat de inovatoare si imaginative", a adaugat viitorul presedinte al SUA.Potrivit dpa, John Kerry, viitorul reprezentant al lui Joe Biden pentru chestiuni climatice, va avea un loc ConsiliuLinda Thomas-Greenfield va fi numita ambasadoare la ONU , iar Avril Haines va detine functia de director al Informatiilor nationale, prima femeie care va detine un astfel de rol.Alejandro Mayorkas va fi numit sef al Departamentului Securitatii Interne, primul politician hispanic care va primi aceasta functie, una care supervizeaza agentii cheie de aplicare a legii si de imigratie.Jake Sullivan va deveni consilier pentru securitate nationala, a mai precizat echipa de tranzitie.Toate aceste pozitii din viitoarea administratie americana trebuie confirmate de Senat. l National de Securitate. Joe Biden inclina sa readuca SUA in acordul international pentru combaterea schimbarilor climatice de la Paris, din care au fost retrase de Donald Trump.