VIDEO Presedintele Joe Biden a cazut in timp ce urca pe scara avionului Air Force One

Ajuns la jumatatea scarii avionului prezidential, Joe Biden s-a impiedicat de doua ori, cazand in genunchi, inainte de a se prinde cu mana de balustrada. Ajuns la capatul scarii, aproape de usa de imbarcare, el s-a intors si a salutat personalul care era la sol.Air Force One a decolat la scurt timp dupa incident de la baza militara din Andrews, in periferia Washingtonului. Biden isi va petrece ziua in Atlanta , unde se va intalni cu reprezentantii comunitatii americanilor de origine asiatica, marcati de o serie de crime care au avut loc in saloane de masaj.