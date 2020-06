Joe Biden a obtinut numarul de delegati necesar pentru fi desemnat candidatul Partidului Democrat la presedintie

Ziare.

"A fost o onoare sa concurez alaturi de unii dintre cei mai talentati candidati pe care Partidul Democrat i-a avut vreodata si sunt mandru sa spun ca intram in aceste alegeri ca partid unit", a precizat Biden intr-un comunicat, relateaza DPA si Reuters.Un candidat are nevoie de 1.991 delegati pentru a-si asigura nominalizarea. Biden a atins acest prag dupa ce vineri au venit rezultatele de la alegerile primare din sapte state si districtul Columbia, care s-au desfasurat in cursul saptamanii.Realizarea este totusi o formalitate, dupa ce ultimul sau contracandidat, senatorul de Vermont Bernie Sanders, a iesit din cursa pentru investitura democrata in luna aprilie.Peste o duzina de state si-au intarziat scrutinele din alegerile primare ori au schimbat sistemul la unul de votare prin e-mail din cauza preocuparilor pentru sanatatea publica in contextul pandemiei de COVID-19.Joe Biden a fost senator al Partidului Democrat timp de decenii si apoi vicepresedinte in mandatul lui Barack Obama, reaminteste DPA.