Joe Biden a promulgat programul de stimulare a economiei americane, in valoare de 1.900 de miliarde de dolari

Camera Reprezentantilor, in care democratii sunt majoritari, si-a dat miercuri aprobarea finala pentru acest program, oferind presedintelui democrat o victorie majora in primele luni ale mandatului sau. Aceasta lege istorica are rolul refacerii coloanei vertebrale a acestei tari ", a afirmat Biden inainte sa semneze proiectul.Ulterior semnarii, Biden a sustinut un discurs pentru a marca implinirea unui an de la intrarea in carantina, a cere vigilenta in timpul pandemiei si a oferi speranta in conditiile cresterii numarului de persoane vaccinate.Initial, ceremonia de semnare a proiectului de catre Biden era programata sa aiba loc vineri , dar seful de personal al Casei Albe, Ron Klain, a spus ca aceasta a fost devansata deoarece programul a ajuns la Casa Alba miercuri noaptea."Dorim sa ne miscam cat mai repede. O celebrare cu liderii Congresului va avea loc vineri", a anuntat Klain pe Twitter Programul aloca 400 de miliarde de dolari pentru plati directe in valoare de 1.400 de dolari destinate majoritatii americanilor, 350 de miliarde de dolari destinate ajutoarelor pentru state si autoritatile locale, o extindere a creditelor fiscale pentru copii si majorarea finantarii pentru distribuirea vaccinurilor impotriva Covid-19.