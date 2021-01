Site-ul Casei Albe a fost relansat. Mesajul codat pe care Joe Biden l-a trimis programatorilor, pentru a le cere ajutorul

Specialistii l-au putut gasi usor. In codul HTML al whitehouse.gov a fost inclusa o invitatie de alaturare la U.S. Digital Service, unitate tehnologica din cadrul Casei Albe."Daca citesti asta, avem nevoie de ajutorul tau pentru a reconstrui mai bine", este mesajul Fostul presedinte Barack Obama a lansat in 2014 serviciul prin care sunt recrutati specialisti in tehnologie pentru a ajuta la modernizarea serviciilor guvernului - de exemplu, restructurarea sistemului de plata al Medicare si a practicilor de angajare in agentiile guvernamentale.De regula, specialistii in tehnologie se alatura Digital Service pentru un an sau doi.Citeste si: Cine este prima femeie desemnata de Joe Biden la conducerea comunitatii de informatii. Avril Haines a promis o abordare ''agresiva'' fata de China