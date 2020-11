Joe Biden anunta revenirea pe scena politica internationala a unei Americi "pregatite sa conduca lumea"

Purtand masca si pastrand distanta de siguranta, masuri impuse de pandemia de COVID-19, pe o scena mare in fieful sau Wilmington, democratul in varsta de 78 de ani a prezentat primele sase mari nume desemnate sa ii fie alaturi dupa ce se va muta la Casa Alba , pe 20 ianuarie.Discursul sau a fost marcat de mesaje-cheie precum revenirea la multilateralism, opusul devizei "America Intai" a administratiei Donald Trump , precum si "determinarea" sa de a combate schimbarile climatice."Aceasta este o echipa care reflecta faptul ca America s-a intors, gata sa conduca lumea si sa nu se retraga din ea", a spus Joe Biden, alaturi de care s-a aflat viitoarea vice-presedinta Kamala Harris.Aceasta prima runda de numiri include mai multe personalitati experimentate care au facut parte din administratia Obama, precum Antony Blinken, viitorul secretar de stat."Nu putem rezolva singuri problemele lumii, trebuie sa lucram cu alte tari", a declarat Blinken, adjunctul secretarului de stat american in administratia Obama, care a subliniat, in interventia sa, necesitatea "cooperarii" si a "parteneriatului" cu tarile straine."Multilateralismul a revenit, diplomatia a revenit", a subliniat, la randul ei, viitoarea ambasadoare a SUA la ONU , Linda Thomas-Greenfield.Semnaland angajamentul de a aborda "criza climatica", viitorul presedinte al SUA a creat o functie de emisar special pentru John Kerry, fostul sef al diplomatiei americane, pentru ca acesta "sa se mobilizeze pentru a face fata" acestei "amenintari existentiale"."Nu subestimez nici macar o secunda dificultatile in indeplinirea angajamentelor mele indraznete" a spus presedintele ales, care a promis ca din prima zi a mandatului sau va readuce SUA in Acordul de la Paris si se va angaja pentru atingerea neutralitatii emisiilor de dioxid de carbon pana in 2050."Dar, in acelasi timp, nimeni nu ar trebui sa subestimeze o secunda hotararea mea de a face acest lucru".John Kerry, care a semnat el insusi, in numele SUA, acordul climatic negociat in 2015, a solicitat, la randul sau, comunitatii internationale "mai multa ambitie", spunand ca acest acord nu este "suficient de unul singur".Joe Biden, care a afirmat ca doreste sa acorde un loc mai mare femeilor si minoritatilor in administratia sa, a desemnat primul hispanic in fruntea securitatii interne, pe Alejandro Mayorkas, si prima femeie in fruntea serviciile de informatii, Avril Haines.Jake Sullivan, numit consilier de securitate nationala, este un apropiat al liderului democrat.Joe Biden intentioneaza, de asemenea, potrivit unei surse din anturajul sau, sa numeasca la Trezorerie pe fosta presedinta a Bancii Centrale, Janet Yellen, functie ocupata pana acum doar de barbati.Prin alegerea unor personalitati calificate si obisnuite cu puterea, fara a produce surprize, Joe Biden semnaleaza revenirea la o politica mai traditionala decat cea a predecesorului sau Donald Trump, novice in politica in momentul castigarii alegerilor cu promisiunea "de a o rupe cu establishment-ul".Dupa doua saptamani de negare fara precedent in istoria americana, presedintele Trump a dat unda verde intr-o postare pe Twitter , luni seara, procesului de tranzitie la administratia Biden. Cu toate acestea, Trump nu si-a recunoscut infrangerea la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.Chiar inaintea tweet-ului presedintelui, agentia guvernamentala responsabila cu protocolul de tranzitie, GSA, a trimis o scrisoare prin care il informa pe Joe Biden despre inceperea in cele din urma a procesului, printr-o decizie "independenta". A se intelege ca aceasta decizie nu a venit ca urmare a deciziei presedintelui Trump, ci dupa certificarea rezultatelor in mai multe state-cheie si a valului de nereusite in instanta pentru echipa de campanie a lui Trump. Dupa Michigan luni, Pennsylvania a certificat, la randul sau, marti, victoria lui Joe Biden.Inceperea procesului de tranzitie inseamna deblocarea fondurilor pentru ca echipa Biden sa se poata organiza si deschide usa catre administratia Trump pentru coordonare pe subiecte fierbinti, cum ar fi viitoarea campanie de vaccinare anti-COVID-19. De asemenea, Joe Biden va avea de acum acces la informatii clasificate.Parand tot mai izolat in incercarea sa de a nega infrangerea, Donald Trump a avut marti o interventie foarte scurta si mai putin obisnuita. Fara a mentiona alegerile, el a salutat noul record al Bursei de Valori din New York, Dow Jones, care a depasit pentru prima data limita simbolica de 30.000 de puncte, precum si progresele inregistrate in vederea obtinerii unui vaccin impotriva COVID-19. Un alt eveniment pe agenda sa este gratierea a doi curcani, obicei organizat in mod traditional la Casa Alba inaintea sarbatoririi Zilei Recunostintei.