Joe Biden avertizeaza Marea Britanie, in cazul acordului Brexit: Nu va exista un tratat comercial cu Londra daca se incalca acordul de pace din Irlanda de Nord

"Nu putem permite ca Acordul din Vinerea Mare, care a adus pacea in Irlanda de Nord, sa devina o victima a Brexit-ului. Orice acord comercial intre SUA si Regatul Unit trebuie sa depinda de respectarea Acordului si sa evite revenirea la o frontiera dura. Punct.", a scris Biden in reteaua Twitter Premierul britanic Boris Johnson a propus un pachet legislativ care ar incalca partial acordul privind retragerea tarii sale din Uniunea Europeana, in special prevederile referitoare la Irlanda de Nord. El considera ca UE a adoptat o pozitie de forta la negocierile comerciale si incearca sa divizeze Regatul Unit. Johnson considera ca Londra trebuie sa aiba posibilitatea de a incalca o parte din tratatul semnat anul acesta, pentru ca Londra sa isi poata onora angajamentele din acordul de pace din 1998, care a incheiat trei decenii de violente in Irlanda de Nord.Prin acordul din Vinerea Mare, unionistii pro-britanici, majoritar protestanti, si nationalistii catolici irlandezi au renuntat la confruntari, iar frontiera intre Republica Irlanda, membra a UE, si Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit, a devenit practic deschisa. Uniunea Europeana sustine ca orice incalcare a tratatului pentru Brexit poate bloca negocierile comerciale, ceea ce ar complica situatia frontierei respective.Biden a redistribuit pe Twitter o scrisoare prin care congresmanul Eliot Engel, presedintele comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, ii cerea lui Johnson sa respecte acordul de pace din 1998.Engel l-a indemnat pe premierul britanic 'sa renunte la orice eforturi indoielnice si incorecte de a incalca protocolul privind Irlanda de Nord din Acordul de Retragere' a Regatului Unit din UE si 'sa se asigure ca negocierile pentru Brexit nu submineaza deceniile de progres pentru instaurarea pacii in Irlanda de Nord si optiunile de viitor pentru relatiile bilaterale'. El a sustinut ca Congresul nu va sprijini un acord de liber schimb cu Londra, daca britanicii nu isi respecta angajamentele.Scrisoarea a fost semnata si de congresmenii Richard Neal, William Keating si Peter King.Johnson insista insa sa isi puna in aplicare planul. Guvernul sau a convenit miercuri sa lase parlamentului decizia privind utilizarea atributiilor post-Brexit, in cadrul proiectului de lege privind piata interna. Prin aceasta pozitie, executivul a evitat o rebeliune in interiorul Partidului Conservator, aflat la putere din 2010.