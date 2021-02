Biden cere Congresului limitarea vanzarilor de arme: "Aceasta administratie nu va astepta urmatorul atac armat in masa"

Finalul imunitatii fabricantilor de arme

"Aceasta administratie nu va astepta urmatorul atac armat in masa" pentru a asculta apelurile la actiune, a precizat presedintele democrat intr-o declaratie transmisa cu ocazia implinirii a trei ani de la incidentul care a avut loc la 14 februarie 2018 si care s-a soldat cu 17 morti. Fac apel astazi la Congres sa promulge reforme de bun simt privind armele", a spus Biden, care a cerut sa se impuna in sfarsit verificarea antecedentelor cumparatorilor "in cazul tuturor tipurilor de vanzari de arme", interzicerea armelor de atac si a incarcatoarelor de mare capacitate.In opinia lui Biden, trebuie "sa se puna capat imunitatii fabricantilor de arme, care pun arme de razboi pe strazile noastre in deplina cunostinta de cauza".In 2018, in ziua de Sfantul Valentin, un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, a deschis focul in aceasta institutie de invatamant din sud-estul Floridei, Liceul Marjory Stoneman Douglas, si a omorat 14 elevi si 3 profesori inainte de a fi arestat.Exclus din scoala cu un an in urma din "motive disciplinare", el a putut sa isi cumpere legal o arma de atac semiautomata, in ciuda unor antecedente psihiatrice.In pofida unei mobilizari inedite a liceenilor din Parkland pentru un control mai sever asupra vanzarilor de arme , presedintele republican Donald Trump a refuzat atunci sa ia in considerare interzicerea armelor de atac.Administratiile americane succesive nu au reusit sa opreasca inmultirea atacurilor in masa care se produc cu regularitate in scoli, centre comerciale, companii sau lacasuri de cult.