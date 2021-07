Joe Biden, despre rolul „platformelor precum Facebook” în dezinfomarea legată de pandemie: „Ele ucid oamenii”

Întrebat vineri la Casa Albă de un reporter legat de presupusul rol al „platformelor precum Facebook ” în răspândirea de neadevăruri despre vaccinuri şi pandemie, el a spus: „Ele ucid oamenii. Singura pandemie pe care o avem este între cei nevaccinaţi”.Casa Albă a pus tot mai mare presiune pe companiile de social media pentru a combate dezinformarea.Facebook a transmis că „acţionează agresiv” pentru a proteja sănătatea publică.Oficialii americani din sănătate au avertizat că recenta creştere a numărului de decese şi infecţii în ţară afectează exclusiv comunităţile nevaccinate, relatează BBC.Tot vineri, Jen Psaki, secretarul de presă de la Casa Albă, a spus că Facebook şi alte platforme nu fac suficient pentru a combate dezinformarea legat de vaccinuri.„Evident, există paşi pe care i-au făcut. Este clar că sunt mai mulţi ce pot fi făcuţi”, a spus ea.Facebook „nu va fi distrasă de acuzaţii care nu sunt susţinute de dovezi”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, Kevin McAlister.„Am înlăturat mai mult de 18 milioane de bucăţi de informaţii eronate şi am înlăturat conturi care a încălcat aceste reguli în mod repetat”, a transmis separat compania.Facebook a fost criticată de mai multe ori legat de felul în care moderează şi conţinutul înşelător despre pandemie este disponibil la nivel larg pe platformele sale.Anterior afirmaţiilor Casei Albe, directorul organismului pentru sănătate publică din Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, le-a spus reporterilor: „Există un mesaj clar: devine o pandemie a celor nevaccinaţi”.Aproximativ 67,9% dintre adulţii americani au primit o doză de vaccin anti-Covid, în timp ce 59,2% dintre adulţi sunt complet vaccinaţi.Mulţi dintre cei eligibili care refuză vaccinarea în SUA susţin că nu au încredere în seruri.În luna martie a acestui an, un raport a arătat că activiştii anti-vaccin au acumulat pe Facebook, YouTube, Instagram şi Twitter „mai mult de 59 de milioane de urmăritori, făcând ca acestea să fie cele mai mari şi importante platforme social media pentru anti-vaxxeri”.În aceeaşi lună, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai şi Jack Dorsey - şefii Facebook, Google şi Twitter - au fost audiaţi în Congres legat de dezinformare.Dorsey le-a spus senatorilor că Twitter şi-a luat angajamentul să modereze postările, iar Pichai a afirmat că YouTube lucrează la înlăturarea conţinutului înşelător şi a subliniat rolul platformei în redistribuirea informaţiilor despre vaccinuri.