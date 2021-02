Joe Biden face apel la combaterea "abuzurilor economice" ale Chinei. Presedintele SUA continua, la acest capitol, politica lui Donald Trump

Subliniind ca "toata lumea trebuie sa joace dupa aceleasi reguli", el a atras atentia asupra "abuzurilor economice" si "presiunii" guvernului chinez, care "submineaza fundatiile sistemului economic international". El le-a mai spus liderilor participanti la Conferinta de Securitate de la Munchen ca "suntem in mijlocul unei dezbateri fundamentale despre viitorul si directia lumii noastre", potrivit DPA."Trebuie sa ne pregatim impreuna pentru o competitie strategica pe termen lung cu China . Felul in care SUA, Europa si Asia vor lucra impreuna pentru a garanta pacea, pentru a ne apara valorile comune si pentru dezvoltarea prosperitatii in Pacific va fi unul dintre cele mai importante eforturi ale noastre", a declarat Biden.