Joe Biden ii transmite condoleante lui Donald Trump la moartea fratelui acestuia, Robert

"Anunt cu inima indurerata ca minunatul meu frate, Robert, a murit linistit in aceasta noapte", a afirmat Trump in comunicatul publicat de Casa Alba."Cunosc imensa durere pe care o constituie pierderea cuiva apropiat", a transmis fostul vicepresedinte democrat, care si-a pierdut sotia si fiica la inceputul anilor 1970 intr-un accident rutier, iar apoi fiul cel mare, Beau, rapus de cancer in 2015."Sa stiti ca rugaciunile noastre va insotesc", a adaugat Joe Biden. Robert Trump era internat intr-un spital new-yorkez, iar media americane au relatat ca era grav bolnav, fara a se furniza amanunte privind natura suferintei sale.Desi mai putin celebru decat fratele sau, Robert Trump, nascut in 1948, a facut parte multa vreme din imperiul imobiliar familial si a fost de o loialitate absoluta fata de presedinte."Nu era numai fratele meu, era cel mai bun prieten al meu", a scris Donald Trump. "Amintirea lui va trai mereu in inima mea. Robert, te iubesc. Odihneste-te in pace", a adaugat el