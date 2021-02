Joe Biden a decis sa mentina trupele americane in Germania. Noul presedinte al SUA anuleaza planul lui Trump

Desfasurarea trupelor americane in Germania face parte din eforturi in domeniul securitatii europene si transatlantice, a subliniat, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Guvernului Merkel, Steffen Seibert.Noul presedinte american Joe Biden a anuntat joi ca secretarul american al Apararii Lloyd Austin urmeaza sa efectueze o examinare a trupelor americane, inclusiv a celor stationate in Germania, in vederea unei opriri a retragerii a 12.000 de militari din aceasta tara, decisa de Trump.