Joe Biden obligă 100 de milioane de americani să se vaccineze. "Răbdarea noastră are o limită, iar refuzul vostru ne costă pe toţi"

Noile reguli s-au putea aplica în cazul a 100 de milioane de americani, aproximativ două treimi din forţa de muncă.„Am fost răbdători, dar răbdarea noastră are o limită, iar refuzul vostru ne costă pe toţi”, s-a adresat preşedintele celor care încă refuză să fie vaccinaţi în ciuda faptului că a fost demonstrat că serurile au eficienţă ridicată şi unul dintre ele a primit omologare (vaccinul Pfizer/ BioNTech) din partea Food and Drug Administration.El a spus că americanii vaccinaţi sunt tot mai „frustraţi” legat de faptul că 80 de milioane de oameni nu au primit dozele şi alimentează răspândirea coronavirusului. Pe de altă parte, a recunoscut că noii paşi nu vor asigura un remediu rapid.În centrul noului plan al lui, după consultări cu experţi şi avocaţi, se află ideea ca Departamentul de Muncă să ceară tuturor companiilor cu 100 sau mai mulţi angajaţi să se asigure că aceştia sunt fie vaccinaţi, fie testaţi săptămânal. Companiile ar putea fi amendate cu până la 14.000 de dolari pentru fiecare angajat dacă nu se conformează.Biden a semnat un ordin executiv prin care este cerut ca tuturor angajaţilor statului să fie vaccinaţi împotriva Covid-19, fără opţiunea de testare regulată. Preşedintele a semnat un ordin complementar privitor la angajaţii contractorilor care fac afaceri cu Guvernul.Preşedintele a cerut guvernatorilor să ceară vaccinare pentru personalul didactic şi auxiliar din şcoli.În plus, Biden a anunţat că va cere celor 17 milioane de lucrători sanitari din unităţi care primesc fonduri din Medicare şi Medicaid să fie complet vaccinaţi, extinzând obligativitatea către spitale, aziluri şi centre de dializă din ţară.„Avem uneltele de a combate virusul, dacă ne unim pentru a folosi aceste unelte”, a adăugat el.Oficialii din administraţie au recunoscut că noile reguli ar putea fi contestate în tribunale, dar au spus că speranţa lor este să asigure acoperire companiilor care vor să ceară vaccinarea angajaţilor.De la începutul pandemiei, SUA au înregistrat mai mult de 40 de milioane de contaminări şi peste 650.000 de decese asociate Covid-19. Potrivit Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, 64% dintre adulţii americani sunt complet vaccinaţi. Mai mult de 75% au primit prima doză dintr-un ser anti-Covid.